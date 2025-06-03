İzmir’in Aliağa ilçesinde 2025 yılı biçerdöverle hububat hasadı başladı. Yaklaşık 20 bin dekarlık alanda buğday, arpa ve yem bitkisi fiğ gibi tarla bitkileri ekimi yapılan bölgede, hasat sürecinin Haziran ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

Sanayi yatırımlarıyla öne çıkan Aliağa, aynı zamanda tarım ve hayvancılık alanında da ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. İlçeye bağlı Helvacı, Güzelhisar, Karaköy, Samurlu, Cıtak, Şakran ve Hacıömerli mahalleleri başta olmak üzere Aliağa Ovası’nda üreticiler, buğday ve arpa ile birlikte yem bitkisi fiğ üretimine ağırlık verdi.

Yağışlar düştü, verim azaldı

Bu yıl mevsim normallerinin altında kalan yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde ciddi verim düşüşleri yaşandı. Aliağa Ziraat Odası Başkanı Gökhan Edremit , geçen yıla oranla hububatta yaklaşık yüzde 30’luk bir verim kaybı gözlendiğini belirtti. Edremit, "İklim kriziyle karşı karşıyayız. Görülmemiş don ve afetler yaşanıyor. Yetkililer artık bu konuda daha somut adımlar atmalı" dedi.

Hasat sürecinin verimli ve düzenli yürütülmesi amacıyla biçerdöver kontrolleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. Kontrollerde özellikle dane kaybının önlenmesi ve yangın tedbirlerine dikkat çekildi. Yangın tüpleri kontrol edilerek, operatörlere yangın riski ve tane kaybı konusunda uyarılarda bulunuldu.

Üreticiye devlet desteği sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere bu yıl ton başına toplam 2 bin 520 TL destek ödemesi yapılacak. Ekmeklik ve makarnalık buğday için Toprak Mahsulu Ofisi alım fiyatı 13 bin 500 TL/ton, arpa için ise 11 bin TL/ton olarak belirlendi. Bu desteklerle birlikte üreticilerin eline buğdayda 16 bin 020 TL/ton, arpada ise 13 bin 520 TL/ton geçmiş olacak.

"Üreticimizin emeği korunmalı"

Aliağa Ziraat Odası Başkanı Gökhan Edremit, "Üreticilerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Emeğin karşılığının alınabilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biçerdöver ve saman balyalama makinelerinde sezon öncesi denetimlerimizi tamamladık." ifadelerini kullandı. Aliağa genelinde toplam hububat ekim alanının 20 bin dekara ulaştığını kaydeden Edremit, biçerdöver fiyatlarının önümüzdeki günlerde belirleneceğini söyledi. Tüm üreticilerin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı da kutlayan Edremitli, kazasız bir hasat temennisinde bulundu.