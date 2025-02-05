Aliağa Petkimspor, FIBA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turundaki ikinci maçında sahasında karşılaştığı Reggiana’ya mağlup oldu ve bu tura ikide sıfırla başladı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sezona B Grubu’nda başlayan Aliağa Petkimspor, grubunu ikinci sırada tamamlayıp bir üst tur için play-in oynama hakkı kazandı. Bu etapta da Hapoel Holon’u eleyen Başantrenör Burak Gören ve öğrencileri, Son 16 turuna kalmayı başardı. Bu aşamaya kötü bir başlangıç yapan Aliağa Petkimspor, ilk karşılaşmayı deplasmanda Basquet Manresa ile oynadı ve rakibine mağlup oldu. İkinci maçta ise evinde Reggiana’yı konuk eden İzmir ekibi, İtalyan temsilcisine 91-87 yenildi ve bu tura ikide sıfırla başladı.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören de karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunarak, "Öncelikle çok tecrübeli ve iyi bir takıma karşı kötü bir mağlubiyet aldık. İki takım da kazanmayı hak etti ama maalesef kazanan taraf biz olamadık. Yine de oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ederim. Çok yoğun bir fikstürümüz var, üç günde bir maç oynuyoruz. Dolayısıyla fikstürümüz çok yoğun ama mücadele ediyoruz. Bugün de son ana kadar mücadele ettik ama kazanmak için yeterli olmadı" diye konuştu.