Çorum’un Sungurlu ilçesinde alevlere teslim olan evdeki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Sungurlu ilçesi Polatlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çelebi Yaramış’ın (80) yalnız yaşadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında evde evde bulunan Çelebi Yaramış’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.