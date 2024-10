DÜZCE(İHA) – Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Özde, sağlıklı bir büyümeye giden yolda atılması gereken ilk adımın anne sütü ile emzirmenin korunması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması olduğunu vurguladı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla farkındalık standı kuruldu. Yenidoğan hemşireleri tarafından açılan stantta anne ve anne adaylarına emzirme teknikleri, emzirme pozisyonları, süt üretimini artırma yöntemleri ve anne sütünün bebekler için faydaları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Başhekim Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Başhekim Yardımcısı ve Başmüdür Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fuat Çetin, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Özde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Kocabay ve personeller de standı ziyaret ederek etkinliğe destek verdi.

Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Özde, sağlıklı bir büyümeye giden yolda atılması gereken ilk adımın anne sütü ile emzirmenin korunması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması olduğunu vurguladı. Anne sütünün kutsal bir besin olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Özde, emzirmenin sağlıklı bir bebek yetiştirmenin yanında annenin sağlığını korumada da önemli olduğuna değindi.

Anne sütünün bebeğe faydaları hakkında bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Özde, “Anne sütü her zaman steril ve ısı derecesi idealdir. Hidrasyon için gerekli suyu sağlar, besin değerleri bebeğin ihtiyaçlarına uygundur. Koruyucu etmenleri içerir, hormonlar ve büyüme faktörleriyle bebeğin sağlıkla büyümesini destekler. Anne sütü alan bebekte solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonları daha az görülür, orta kulak iltihabı riskini azaltır. Sağlıklı çene ve diş gelişimini destekler. Tip I,2 Diyabetes Mellitus, çöliak, obezite gibi kronik hastalıkların riskini azaltır. Astım, atopik dermatit gibi Alerjik hastalıklara karşı koruyucudur. Ruhsal, bedensel ve zeka gelişimine yardımcı olur. Anne-bebek arasındaki bağın sağlıklı oluşmasını sağlayarak bebeklerin huzurlu ve mutlu olmasını sağlar. Anne için faydaları ise; her zaman ucuz, hazır ve zahmetsizdir. Anne ve bebek arasındaki duygusal bağ güçlenir, yeni bir gebeliği önlemede etkilidir. Annenin; meme kanseri, over kanseri riskini azaltır. Osteoporoz ve anemiden korur.” ifadelerinde bulundu.

Anne sütünün ilk 6 ay bebeğin ihtiyacı olan tüm ihtiyaçları karşıladığının altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Özde, “Sağlıklı nesiller için anne sütünün öneminin farkındayız. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi; anne ve bebek dostu hastanedir. Annelere doğum öncesi ve doğum sonrası bu konuda eğitim almış ebe ve hemşirelerimiz tarafından eğitim verilmektedir. Annelere güven ve destek sunarak, hastanemiz olarak tüm anneleri destekliyor ve teşvik ediyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.