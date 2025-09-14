Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ Köyü’nde, ana yol üzerinde bir ağaç devrilerek yolu kapattı.Vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırılan ağaç sonrası ulaşım normale döndü.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyü ana yolunda, henüz belirlenemeyen nedenle bir ağaç devrildi. Yola devrilen ağaç nedeniyle güzergâhta trafik akışı kısa süreliğine durdu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, araç geçişinin sağlanabilmesi için ağacı kendi imkânlarıyla yoldan kaldırdı. Vatandaşların müdahalesiyle yol yeniden ulaşıma açılırken, olay sırasında herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.