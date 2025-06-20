Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde Okul öncesi,ilkokul,ortaokul ve lise okullarındaki yaklaşık 7 bin 200 öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi.

2024-2025 eğitim öğretim yılında sona gelindi. Yaklaşık 7 bin 200 öğrenci ve 659 öğretmen için 3 aylık yaz tatili başladı. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının son haftasını sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetler ile geçirdi.

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde karne dağıtım programı Atatürk İlkokulu’nda düzenlendi. İlk defa karne alacak olan öğrencilere karneleri Kaymakam Selçuk Köksal ve Milli Eğitim Müdürü Çevat Çevik elinden aldı. Kaymakam Köksal, çocukların karne heyecanına ortak olan velilere karne dağıtım programına geldikleri için teşekkür ederek bir süre sohbet etti. Karne dağıtım töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.