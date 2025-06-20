Erzincan’ın Tercan ilçesinde Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezunu 25 öğrencisini törenle uğurladı.

Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezunu 25 öğrencisini törenle uğurladı. Okul Müdürü Tarkan Köycü öncülüğünde okul bahçesinde düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan başta olmak üzere okul Aile Birliği Başkanı Alpaslan Cihan, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri ve davetliler katıldı. 4 yıl süren okul hayatının ardından 2 bölümden mezun olan toplam 25 öğrenci diplomalarını almalarının ardından kep fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

"Siz bu ülkenin kalkınması için omuz verecek insanlarsınız"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından mezun öğrenciler törenle yerlerini aldı. Törende bir konuşma yapan Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tarkan Köycü, "Mezun olduğumuzda kimse bize böyle güzel elbiseler, böylesine bir tören yaparak ‘Mezun oldunuz artık. Sizi geleceğe hazırladık. Bize verilen imkanlarla onları yetiştirdik. Bütün öğretmenlerimiz zamanlarını harcayıp onları yetiştirmek için her türlü önlemi almaya çalıştılar. Artık iş size düşüyor. Artık birileri size o yanlış bu doğru demeyecek. Sen artık bileceksin, sen artık geleceğini şekillendireceksin. Unutmayın asla unutmayın, siz bu ülkenin temel taşlarısınız. Asla unutmayın. Siz bu ülkenin kalkınması için omuz verecek insanlarsınız" dedi.

Mezuniyet töreninde mezun öğrencilerin yanı sıra 4 yıl birlikte oldukları öğretmenleri duygusal anlar yaşadı. Geçen yıl elim bir trafik kazası geçirerek annesi ve küçük kardeşiyle hayata gözlerini yuman elektrik bölümü öğrencisi Arda Tükek bu yıl mezun olacaktı. Duygusal bir konuşma yapan okul müdürü Tarkan Köycü Arda’nın diplomasını temsili olarak arkadaşlarına verdi

Konuşmaların ardından mezuniyet pastası kesimi yapıldı. Son olarak hatıra fotoğrafı çekilmesi ve kep fırlatma ile mezuniyet kutlaması sona erdi.