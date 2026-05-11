Alanya'da düzenlenen 'Dip Deniz Tertemiz' etkinliği, bu yıl 11. kez gerçekleştirildi. Deniz ekosistemini korumak ve çevre bilincini artırmak amacını taşıyan organizasyonda, Alanya'nın kıyıları karadan ve su altından titizlikle temizlendi.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle yola çıkan etkinlik; çevre gönüllülerini, dalgıçları, sporcuları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. Tarihi Alanya Tersanesi ve Galip Dere Plajı merkezli yürütülen çalışmalarda, deniz kirliliğine karşı farkındalık mesajı verildi. Etkinliğin Galip Dere Plajı ayağında yapılan temizlik çalışmasının yanı sıra, bilimsel veri toplama süreci de yürütüldü. Avrupa Çevre Ajansı tarafından deniz çöpleriyle mücadele kapsamında hayata geçirilen Deniz Çöpleri İzleme Programı (Marine Litter Watch - MLW) uygulandı. Kıyıdan toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırılarak kayıt altına alındı. Türkiye'de TÜRÇEV'in pilot uygulayıcı olduğu programda elde edilen veriler, deniz kirliliğinin boyutlarını belirlemek üzere uluslararası sisteme aktarıldı. İnsan kaynaklı atıkların rüzgar, nehirler ve doğrudan bırakma yoluyla deniz ekosistemine verdiği zararlara dikkat çekildi.

Deniz altına 'bokashi' dokunuşu

Tarihi Kızılkule ve Tersane bölgesinde ise eş zamanlı olarak dip tarama çalışmaları gerçekleştirildi. Bu yılki etkinliğin en dikkat çeken adımlarından biri, deniz ekosistemini biyolojik olarak desteklemek amacıyla denize bırakılan 'Bokashi Topları' oldu. Faydalı mikroorganizmalardan oluşan söz konusu toplar sayesinde; denizdeki zararlı bakterilerin azaltılması, su kalitesinin artırılması ve ekosistemin iyileştirilmesi hedefleniyor.