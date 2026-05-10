Kepez Belediyesi ile Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen MotoDrag yarışları, Kepez Yeni Drag Pisti'nde tüm hızıyla devam ediyor. Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez Yeni Drag Pisti'nde düzenlenen MotoDrag yarışlarında hız tutkunlarının heyecanına ortak oldu.

Kepez'in yeni drag pistinde dün antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan yarışlar, bugün nefes kesen mücadelelerle devam etti. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular, saniyelerin belirleyici olduğu yarışlarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez Yeni Drag Pisti'nde düzenlenen MotoDrag yarışlarında hız tutkunlarının heyecanına ortak oldu. Tribünlerde bulunan hız tutkunlarını selamlayan protokol üyeleri, sporcularla da bir araya gelerek sohbet etti ve yarışmacılara güvenli sürüş dileğinde bulundu. Organizasyonda Süper Street, Pro Street, Street 2, Street 750, Street 600, Standart 1, Standart 2, Pro 200, Pro 300, Standart 300 ve Kadınlar kategorilerinde yarışan sporcular, dereceye girebilmek için pistte ter döküyor. Yarışların sonunda kategorilerinde başarılı olan sporcular ödüllerine kavuşacak.

Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, organizasyonun ilçeye önemli bir hareketlilik kazandırdığını ifade ederek, sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. Dervişoğlu, yarışlara katılan tüm sporculara başarılar dileyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez'e kazandırılan drag pistinin motor sporlarına gönül veren gençler için önemli bir merkez olacağını belirterek, 'Biz bu sporu neden burada yapıyoruz? Birincisi bu bir adrenalin sporu Gençlerimizin enerjilerini burada atmalarını istiyoruz. Trafikte güvenliği tehlikeye atmalarını istemiyoruz. Burada çok güvenli alanlarda profesyonel bir şekilde yarışmalarını istiyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Gazları bol olsun, bereketli olsun, hep sağlıklı olsun. Hayırlı olsun' diye konuştu.