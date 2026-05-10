Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 2 bin pehlivanın katıldığı CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat Belediyesi 13. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ikinci gün tamamlandı.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ikinci etabı olan Akdeniz'in Kırkpınar'ı Manavgat Belediyesi 13. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri, Manavgat Ilıca Er Meydanı'nda yapılan kıyasıya mücadeleler ile devam ediyor. Cuma günü başlayan güreşlere, Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 2 bin pehlivan katılırken, tribünleri dolduran vatandaşlar ata sporunun heyecanına ortak oldu. Vatandaşların güreş alanına kolay ulaşım sağlayabilmesi amacıyla ücretsiz servis hizmeti sunuldu.

Final için kapışacaklar

Güreşlerin en çok ilgi gören kategorisi olan başpehlivanlık boyunda, gün boyu süren müsabakalar sonucunda çeyrek finale yükselen isimler belli oldu. Enes Doğan, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Erkan Taş, Feyzullah Aktürk, Mustafa Taş, İsmail Koç ve Serhat Elvan, bugün gerçekleştirilecek çeyrek final müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı. 13. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin finali televizyondan canlı olarak yayınlanacak.

İkinci gün müsabakalarını Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek'in yanı sıra Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağası Hasan Özden, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, Efsane Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Hakan Çetin ile siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş takip etti.