Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Antalya'da sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu kutladı. Kentin farklı noktalarında kutlamalar geç saatlere kadar sürdü.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden Galatasaray ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Antalya kent merkezinde bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, klaksonlar eşliğinde şehir turu attı. Polis ekipleri kutlamaların yapıldığı bölgelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kutlamalara katılan taraftarlardan biri, 'Şampiyon olduk, mutluyuz. 26. şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Sırada 27.'si var' dedi. Bir başka taraftar ise, 'Artık alıştığımız bir durum. Her sezon şampiyon oluyoruz' ifadelerini kullandı. Başka bir taraftar da sezonun zorlu geçtiğini belirterek, 'Zorlu bir süreç oldu ama hak ettiğimiz bir şampiyonluk yaşadık' diye konuştu.

Kutlamalara katılan Fenerbahçeli taraftarlar ise, 'Galatasaray'ı tebrik ederim. Hoşluk, kardeşlik olsun' ifadelerini kullandı.