Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çok uzun bir sezon geçirdiklerini belirterek, kazandıkları şampiyonluktan dolayı için de çok mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Stresli bir maç oynadıklarını söyleyen Buruk, 'Çok fazla gol pozisyonunu girdik. Moralimizi düşürecek, seyircimizi düşürecek iki gol yedik. Devamında ikisinde de ayağa kalktık. Pozisyonlara girdik, goller atmayı başardık. Oyuncularımı tebrik ederim. Başkanımız Dursun Özbek her zaman bize destek oldu. Bugün seyircimizle birlikte çok güzel ortam yaptık. Erken bitirip daha rahat şampiyonluk alabilirdik. Heyecanlandırıp maçın sonunu 2 golle bitirdik. Çok yoğun bir sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi oynadık. Çok maç yaptık. Ülke adına iyi işler yaptığımız bir sezon oldu. Galatasaray adına çok uzun bir sezon oldu. 4 sene üst üste şampiyonluktan dolayı oyuncularıma teşekkür ederim. En iyisini hep yapmaya çalıştılar. Sezon içerisinde yanlışlarımız da oldu. Galatasaray taraftarını üzdüğümüz dönemler de oldu ama Allah'a şükür 4 senelik periyotta onların hep yüzü güldürdük. 4 şampiyonluk yaşattık. Bu sene Avrupa'da önemli galibiyetler aldık. Galatasaray takımının artık dünya çapında bir takım olduğunu, orada iddialı olduğunu net bir şekilde gösterdik. Türkiye Ligi'nde şampiyonluk önemli. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeki başarımız, oradaki ulaştığımız oyun, sonuçlar taraftarımızla birlikte Avrupa'ya verdiğimiz mesajlarla bence dünya çapında da birçok takım, ülke ve insan Galatasaray'ı konuştu, Türkiye'yi konuştu. Bence en önemli şeylerden biri bu. Bunu konuşturduğumuz için çok mutluyum. Bunun yanında şampiyonluğu yakaladığımız için de çok mutluyum' diye konuştu.