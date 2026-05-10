Karayip Korsanları karakteri Jack Sparrow'a olan benzerliğiyle dikkat çeken Ankaralı Ersin Tarhan, gönül verdiği Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında kutlandı. Kutlamalara Ankaralı Jack Sparrow Ersin Tarhan da katıldı. Galatasaray'ın şampiyonluğu için mutlu olduğunu ifade eden Tarhan, 'Şampiyon olduk, çok mutluyum, kutlamalara devam. Sabaha kadar kutlayacağız. Şampiyon Cimbom' dedi. Galatasaraylı taraftarların kendisine ilgisinden mutlu olduğunu ifade eden Tarhan, gelecek sezondan tekrar şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı beklediğini vurguladı.