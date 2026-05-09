Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesiyle Kocaeli'de taraftarlar sokağa döküldü. Sokaklar adeta kırmızı sarıya bürünürken, kutlamaya katılan bir Trabzon taraftarı, 'Çok güzel bir duygu. Hayatımda bir kez şampiyonluk yaşadım' dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti ve 77 puanla ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitmesiyle kırmızı-sarı taraftarlar Kocaeli'de sokaklara döküldü. Sokaklar, meşalelerle adeta kırmızı-sarıya boyandı. Taraftarlar, marşlar söyleyerek sokağı adeta inletti. Taraftarlar, ellerinde bayrakla konvoy eşliğinde şehri turladı. Müzik eşliğinde eğlenen grup arasında Trabzon ve Fenerbahçe taraftarı da yer aldı. Duygusunu dile getiren Trabzonlu taraftar Behlül Fatih Fil, 'Çok güzel bir duygu. Hayatımda bir kez şampiyonluk yaşadım. Seneye inşallah biz şampiyon alacağız. Çok keyifli bir duyguymuş' dedi.

Bir Fenerbahçeli taraftar ise, 'Galatasaraylı değilim ve onları da sevmiyorum ama onların kutlamalarına katıldım' diye konuştu.

6 yaşındaki Galatasaraylı taraftar, 'Çok güzel yendik. Bir dahaki seneye de yeneceğiz. Benim kaçıncı şampiyonluğum bilmiyorum. Bir tane de yıldızım var. Fenerbahçe kötü durumda. Diğer seferde yenemeyecek' diyerek doyasıya eğlendi.