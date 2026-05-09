Galatasaray'ın şampiyonluğu Hatay'da coşkuyla kutlanırken, taraftarlar araç konvoyu yaparak şehir turu attı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2 yenerek mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyon oldu. Galatasaray'ın üst üste 4. kez şampiyon olması tüm yurtta olduğu gibi Hatay'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Maçın sona ermesinin ardından Hatay'daki Galatasaray taraftarları, Antakya ilçesi kent merkezine akın etti. Toplanan taraftarlar meşaleler yakıp şampiyonluk marşları söyleyerek şampiyonluğu doyasıya kutladı. Hatay'daki Galatasaray taraftarlarının bazıları ise araç konvoyu oluşturarak şampiyonluğu şehir turu yaparak kutladı.