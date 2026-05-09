Süper Lig'in 33. Haftası'nda Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyle puanını 77'ye çıkarırken, en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasında bulunan 4 puanlık farkı korudu. Sahasında son dakikalarda bulduğu gollerle rakibini deviren sarı-kırmızılılar ligin bitimine 1 hafta kala rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmadan şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi birçok kentte olduğu gibi Kayseri'de de sevinç gösterilerinde bulunudular. Maçın bitimiyle Cumhuriyet Meydanı'na gelen akın eden taraftarlar ellerinde bayrak ve meşalelerle şampiyonluğu kutladı. Davul ve zurna eşliğinde doyasıya eğlenen taraftarlar şampiyonluğun tadını çıkardı.