Galatasaray'ın üst üste 4. Şampiyonluğu, Gürcistan'da büyük coşkuyla kutlandı. Ülkenin doğusundaki Kvemo Kartli bölgesinin Marneuli kentinde yoğun olan Borçalı Türkleri, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kutlamalar için sokaklara döküldü.

Önce araçlarıyla şehir turu atan taraftarlar, korna çalarak 'Şampiyon Galatasaray' sloganları attı. Daha sonra Marneuli Belediyesi binası önünde toplanan taraftarlar, marşlar eşliğinde eğlenerek kutlamalarını sürdürdü. Sarı-kırmızı meşaleler yakan taraftarlar, üçlü çekerek 'Yaşasın Galatasaray', 'Cimbombom' sloganları attı. Belediye binası önünde toplanan taraftarlar, havai fişek gösterileriyle geceyi renklendirip gökyüzünü aydınlattı.

Rep sanatçısı Afik Novruzov, 'Marneuli'mizden, Gürcistan'ımızdan Galatasaray'ı gönülden tebrik ediyoruz' dedi.

Ali Akhundov ise, 'Biz Marneuli aslanları olarak Gürcistan'daki Galatasaray fan kulübüne iki-üç kişiyle başladık, bugün ise yüzlerce kişiye ulaştık. Bizi bir araya getiren Galatasaray oldu ve artık büyük bir aileyiz. Şükürler olsun bugün de şampiyon olduk. Burada yüzlerce kişiyle şampiyonluğumuzu kutluyoruz' ifadelerini kullandı. Fuat Bedelov da, 'En büyük Galatasaray, başka büyük yok' diyerek sevinçlerini dile getirdi.

Galatasaray'ın şampiyonluğu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste 4. toplamda da 26. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mario Lemina, 66. ve 86. (P) dakikalarda Victor Osimhen ve 90+5. dakikada Kaan Ayhan kaydetti. Antalyaspor'un golleri ise 45+3. ve 62. dakikalarda Soner Dikmen'den geldi. Süper Lig'de puanını 77'ye çıkaran sarı-kırmızılılar, lig takviminin sonlanmasına bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.