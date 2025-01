Antalya’nın Alanya ilçesinde otel inşaatında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, “İlk aldığımız bilgi en başta 4 işçi vardı. Şu anda bütün arkadaşların dışarıda olduğu bilgisini aldık ve 3 kişi yoğun duman sebebiyle hastaneye kaldırıldı. İçeride şu anda kimse yok” dedi. Yangının başladığı anlar ise dron kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Cikciklli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi’nde bulunan 12 katlı bir otel inşaatında çıktı. Bölgeye Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için bölgede çalışmaları sürerken, Alanya Kaymakamı Ürkmezer yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaymakam Ürkmezer, “Yangın başladığı andan itibaren ekiplerimiz hemen müdahale etti. İlk aldığımız bilgi en başta 4 işçi vardı. Şu anda bütün arkadaşların dışarıda olduğu bilgisini aldık ve 3 kişi yoğun duman sebebiyle hastaneye kaldırıldı. İçeride şu anda kimse yok. İnşaat halinde, B Blok’tan C Bloğa da sıçradı ancak oradaki ekipler müdahale ediyorlar. İnşaat halinde olduğu için alt katlarda yataklar ve malzemelerden sıçrama söz konusu. Şu an için önemli olan can kaybının olmaması. Bütün ekiplerimiz çalışıyor, müdahaleye devam ediyoruz” dedi.

Yangına tanık olan bir vatandaş, “Burası bir otel inşaatı. Alt kattan çıktı yangın. İnşaattaki işçiler zar zor kurtuldu. Dün Bolu’da, bugün burada. Yarın nerede olacak bilmiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan yangının ilk çıktığı anlara ait dron görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde inşaat halindeki binanın alev alev yanma anları ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği anlar yer aldı.