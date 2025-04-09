Antalya’nın Alanya ilçesinde bir çay bahçesindeki şüpheli valizden elbise çıktı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Alanya’nın Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesinde bulunan İskele çay bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçede bulunan sahipsiz valizi gören iş yeri çalışanları durumu 112 Acil Durum Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Bomba imha uzmanı, şüpheli valizin bulunduğu alana yaklaşarak valizi dikkatlice inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda valizin içinde kıyafetler bulunduğu tespit edildi.