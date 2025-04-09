Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ile gerçekleştirdiği toplantıda ticaret, savunma, enerji, tarım, kültür gibi birçok alanda iş birliği içeren bir protokol imzalandığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ile Türkiye-Şili 2. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısını gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bakan Şimşek, 27 yıl aradan sonra gerçekleşen toplantıda ticaret, savunma, enerji, tarım, kültür gibi birçok alanda iş birliği içeren bir protokol imzalandığını açıkladı.