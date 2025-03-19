Antalya’nın Alanya ilçesinde günlerdir devam eden sıcak havalar bugün sabah saatlerinde başlayan yağmur ile yerini soğuk havalara bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya için şiddetli rüzgar, yağış ve zirai on uyarısında bulunmasının ardından Alanya ilçesinde uzun süredir devam eden sıcak havalar, bugün sabah saatlerinde başlayan yağış ile yerini soğuk havaya bıraktı. İlçede sabah saatlerinde etkili olan yağış kentte yer yer su birikintisi oluşturdu. Alanya Belediyesi, olması muhtemel su birikintilerine karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi.