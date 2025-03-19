Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kent Meydanı’nda her gün 1.500 kişiye verilen iftar yemeği yoğun ilgi dolayısıyla 3 bin kişiye çıkarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereket ve birleştiricilik ruhuna uygun olarak düzenlendiği iftar organizasyonunun kapasitesinde artışa gitti. Bu kapsamda İzmit Kent Meydanı’nda kurulan iftar sofrasına artan ilgi sebebiyle 1.500 bin kişiye verilen günlük iftar yemeği sayısı 3 bin kişiye çıkarıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca organize edilen iftar programları kapsamında her gün iftar sofraları kuruluyor. Büyükşehir Belediyesi Hızır 41-Afet Mutfağı’nda hazırlanan iftar yemekleri Ramazan’ın bereketini büyütüyor.