Antalya’nın Alanya ilçesinde bir lisenin kazan dairesindeki trafonun patlaması yangına neden oldu. İhbar üzerine okula gelen ekipler öğrencileri tahliye edip kazan dairesinde çıkan yangını söndürdü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Alanya merkezde bulunan Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi’nin kazan dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lisenin kazan dairesindeki trafoda yaşanan patlamanın ardından yangın meydana geldi. Dumanlar bütün okulu sararken, okul yönetimi tarafından öğrenciler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdükten sonra soğutma işlemi gerçekleştirdi.

Yangında öğrenciler kendilerini okul bahçesine attı; bazı öğrenciler telefonla ailelerini ararken, bazıları ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarını merakla izledi.