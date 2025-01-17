Antalya’nın Alanya ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren lüks otomobil sahibine 39 bin TL para cezası uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Mahmutseydi Mahallesi’nde yaptığı denetimlerde, 34 COR 01 plakalı Corvette marka lüks aracın drift atarak trafiği tehlikeye soktuğunu tespit etti. Jandarma ekipleri yapılan incelemelerde sürücüye, drift atmaktan 32 bin 233 tl, sürücü belgesiz sertifika ile araç kullanmaktan 6 bin 439 tl ve trafik güvenliği ile ilgili kural ve yasaklara uymamaktan 690 tl olmak üzere toplam 39 bin 439 tl para cezası uyguladı. Ayrıca araç sahibine ise, sürücüsünün belgesiz sertifika ile aracı kullanmasına izin verdiği için 6 bin 439 tl ceza kesildi.

Öte yandan sürücü, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.