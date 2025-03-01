Alanya Belediyesi, öz kaynaklarını daha etkin kullanmak ve maliyetleri azaltmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. 2004 yılında hizmete açılan ancak 2009 yılından bu yana atıl durumda kalan Bordür/Parke Üretim Tesisi, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in talimatıyla yeniden faaliyete geçti.

Antalya’nın Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Fen İşleri Müdürü Atahan Uslu ile birlikte Kargıcak Mahallesi’nde üretime başlayan tesiste incelemelerde bulunarak, tesisin Alanya Belediyesi’ne sağlayacağı tasarrufa dikkat çekti. Atıl durumdaki tesis, kapsamlı bir revizyon çalışmasıyla baştan sona yenilendi. 1 adet motorun tamiri yapılırken, eksik olan 11 adet motor yenisiyle değiştirildi. Tesis, 70’lik karayolları bordürü, 50’lik bahçe bordürü, 6’lık ve 8’lik parke taşı üretimiyle belediyenin ihtiyaçlarını öz kaynaklarla karşılayacak. Günlük 500 bordür ve 6 bin - 7 bin adet parke taşı üretim kapasitesine sahip tesis, Alanya Belediyesi’nin dışa bağımlılığını azaltacak.

"Yüzde 60 tasarruf sağlanacak"

Tesisin yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte önemli bir tasarruf elde edileceğini belirten Başkan Özçelik, şunları söyledi, "15 yıldır atıl durumda olan bu tesisi tamamen yenileyerek tekrar hizmete kazandırdık. 2024 yılında sadece bordür ve parke taşı alımları için 16 milyon TL harcandı. Yeni tesisimizle birlikte bu maliyetlerin yüzde 60’ını tasarruf etmiş olacağız. Bu tesisi kuran, tekrar hizmete alınmasında emeği geçen herkese Alanya halkı adına teşekkür ediyorum"

Alanya Belediyesi, hayata geçirilen bu projeyle kamu kaynaklarını daha verimli kullanarak hem bütçe tasarrufu sağlayacak hem de kentin altyapı ihtiyaçlarını daha hızlı ve etkin şekilde karşılayacak.