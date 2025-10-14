Alanya Belediyesi tarafından yaz sezonu başında kente kazandırılan Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, kış turizmi için ilk meyvesini verdi. Danimarka’nın Rysensteen Lisesi’nden 40 kişilik kafile, Alanya’da 10 günlük kamp yaptı.

Alanya Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan ve el birliğiyle kısa süre içerisinde tamamlanarak bu yaz iki büyük organizasyona başarıyla ev sahipliği yapan Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, kış turizmine de fayda sağlamaya başladı. Bu kapsamda Danimarka’nın Kopenhag şehrinden gelen Rysensteen Lisesi öğrencileri, 2 antrenörü ile birlikte 40 kişilik kafileyle Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde 10 günlük kamp gerçekleştirdi. Ayrıca Danimarkalı kafilenin ardından Moğolistan’dan gelen U-16 Voleybol Milli Takımı, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’ndeki antrenmanlarını sürdürüyor.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın’ın, Danimarka’nın Herning kentinde düzenlenen Ferie For Alle Turizm Fuarı’nda gerçekleştirdiği temasların neticesinde, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi için ilk rezervasyon gerçekleşti. Burada Rysensteen Lisesi temsilcilerinin standı görerek temasa geçmesiyle rezervasyonlar yapıldı ve tesis 40 kişilik kafileye 10 gün boyunca ev sahipliğinde bulundu.

"İlk sezonda 2 büyük organizasyona ev sahipliği yaptı"

Alanya Belediyesi tarafından kısa süre içerisinde planlanarak kente kazandırılan Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, yaz sezonunda voleybolun şampiyonlar ligi olarak tanımlanan ve 29 ülkeden 112 takımın katılımıyla Volleyball World Beach Pro Tour’a ev sahipliği yapmıştı. Merkez ayrıca Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası’na da ev sahipliği yaparak altyapı ve tecrübe gücünü göstermişti. Tribün renkleri Alanya’ya özgü avokado, portakal ve güneşi simgeleyen tesis, sıfır karbon ayak izi ile çevreci bir tesis olarak da dikkat çekiyor.

Olsen: "Seneye en az 100 kişi ile geleceğiz"

Plaj Voleybolu Antrenörü Frederik Olsen, Alanya’ya ve tesise hayran kaldıklarını vurgularken, seneye en az 100 kişilik bir kafile ile gelmeyi planladıklarını söyledi. Antrenör Olsen, "Danimarka-Kopenhag’tan geliyoruz. Plaj voleybolu oyuncusu ve Antrenörüyüm. 40 öğrenciden oluşan bir grupla antrenman için Alanya’ya geldik. Danimarka’da Alanya Belediyesi’nin standında bu merkezin bahsedildiğini duyduk ve ardından karar verdik ki Alanya böyle bir kamp için harika bir yer olurdu. Bir dahaki sefere bu kampı daha da büyütmeyi düşünüyoruz. En az 100 kişi ile gelmeyi planlıyoruz. Burada profesyoneller için mükemmel oluşumlar mevcut. İyi havada, güzel şartlarda oynamayı seven herkes için harika bir ortam. Bize sağladıkları bu ortam için herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Özçelik: "Çabalarımızın meyvesini almak mutluluk verici"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya turizmi için geçtiğimiz kış aylarından itibaren gerek yurtiçi gerekse yurtdışında yoğun temaslarda bulunduklarını altını çizerek "Alanya Belediyesi olarak hem yaz sezonunu güçlendirmek hem de kış sezonunu canlandırmak amacıyla kış aylarından bu yana yoğun temaslar gerçekleştiriyoruz. Danimarka’daki Turizm Fuarı’nda gerçekleştirdiğimiz temaslarımızın ilk meyvesini aldık ve Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi için rezervasyon yaptıran misafirlerimizi kentimizde ağırladık. Ayrıca Polonya, Çekya, Slovakya ve Rusya’dan Nisan-Mayıs ayları için 250 kişinin üzerinde rezervasyon yapıldı. Çabalarımızın meyvesini hem de bu kadar kısa sürede almak mutluluk verici. Bu gurur Alanya’mızın" dedi.