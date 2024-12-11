Yurt içi ve yurt dışı turnelerine devam eden Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT), Adana ve Kazakistan turnelerinin ardından 12. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali’nde yer aldı.

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından 29 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 12’nci Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali sona erdi. Bu yıl, “gelecek” teması işlenen festivalde 31 oyun, kentin 13 farklı salonunda sahnelendi. Yurt içinden ve yurt dışından profesyonel tiyatroların yoğun ilgi gösterdiği festivalde yer alan Alanya Belediye Tiyatrosu, ‘Ne Kadar Komik Bir Öykü Bu’ oyununu sanatseverler için sahneledi. Festivalin son günü olan 9 Aralık Pazartesi günü Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde sahne alan Alanya Belediye Tiyatrosu, salonu dolduran izleyiciden büyük beğeni aldı ve ayakta alkışlandı. İzmir Devlet Tiyatroları Müdürü Burcu Aksakal ve oyunun Yönetmeni Rejisör Yunus Emre Bozdoğan da izleyiciler arasındaydı. TAKSAV yönetimi tarafından Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncularına plaket ve çiçek takdim edildi.

Çinal: "Üçüncü turnemizi gerçekleştirdik"

Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, “Bu sezon üçüncü turnemizi gerçekleştirdik. Adana ve Kazakistan’dan sonra Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali’ne katıldık. Festivalin son gününde tiyatro oyuncularımız tarafından ‘Ne Kadar Komik Bir Öykü Bu’ adlı oyunumuz sergilendi. 31 şehir tiyatrosu arasında yer almak bizleri onurlandırdı ve çok mutlu etti. Oyunumuz ve oyuncularımızın performansı İzmir seyircisi tarafından da çok beğenildi. Alanya’mızı en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.