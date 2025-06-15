Ankara Kahramankazan’da düzenlenen Gençler Bocce Volo Türkiye Şampiyonası’nda Alaçamspor, Türkiye şampiyonu oldu

12-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ve kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvada, Alaçamspor Bocce Takımı sporcuları İsmail Köksel ve Görkem Duran’dan oluşan Genç Erkek Volo Takımı, Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Takımı şampiyonluğa hazırlayan Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, şampiyona öncesinde aylar süren yoğun bir antrenman programı uyguladıklarını belirtti. Bozdemir, "Sporcularım her gün 5 saatlik yoğun bir antrenmanla hazırlandı. Genç Erkek Basamak kategorisinde Türkiye üçüncülüğü, Genç Erkek Çiftlerde ise Türkiye Şampiyonluğu elde ettik. Bu başarılarımız sayesinde milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandık" dedi.

Bozdemir ayrıca, 21-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "En büyük arzumuz ülkemizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek ve altın madalya kazanarak milli marşımızı kürsüde söylemek. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına teşekkür ederim" diye konuştu.