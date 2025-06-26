Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı Yukarı Soğukçam Mahallesi’nde yer alan ve halk arasında "Şıhlar Türbesi" olarak bilinen mezarlık alanı, yıllardır yöre halkı tarafından şifa ve umut kapısı olarak ziyaret ediliyor. Ancak türbenin tarihi kimliği hala netlik kazanmazken, mahalle sakinleri yapının özgün haliyle korunarak restore edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan destek bekliyor.

Tarihi rivayetlere dayanıyor

Mahallenin eski muhtarı Eyüp Yüksel’in verdiği bilgilere göre, türbe Selçuklu’nun sonu ile Osmanlı’nın ilk dönemlerinde bölgeye ilim yaymak amacıyla geldiği düşünülen bir zata ait. Yüksel, "Ne zaman yaşadığı ve kim olduğu net değil ama halk arasında üç kardeşten biri olduğu söyleniyor. Diğer kardeşlerin mezarlarının da çevre köylerde olduğu rivayet ediliyor" dedi.

Köyde kullanılan "Şıhlar" adının da bu manevi şahsiyetle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Türbe çevresindeki mezarlar ve halk arasında aktarılan anlatılar bu görüşü destekliyor.

Eyüp Yüksel, geçmişte türbede kılıç ve kama gibi tarihi eşyaların bulunduğunu ancak zamanla bu emanetlerin kaybolduğunu belirtti. Türbe bugüne kadar resmi olarak koruma altına alınmadığı için tarihi nitelik taşıyabilecek pek çok unsurun yok olduğu ifade ediliyor.

Şıhlar Türbesi yıllardır yürüyemeyen çocuklardan çocuğu olmayan kadınlara kadar birçok kişi tarafından ziyaret edilerek dua edilen bir alan olarak biliniyor. Vatandaşlar burada namaz kılıyor, adaklar adıyor, dilek tutuyor. Türbe, halk nezdinde manevi önemi büyük bir yapı olarak görülmeye devam ediyor.

"Sekizgen form bozulmadan restore edilmeli"

Yüksel, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na resmi başvuruda bulunduğunu, ancak türbeye ait resmi arşiv bilgisi bulunamadığını belirtti. Yine de halkın talebi, türbenin özgün sekizgen mimarisi korunarak restore edilmesi yönünde.

Tarihi belgelenemedi ama umudu yaşatıyor

Yüzlerce yıldır ayakta duran bu manevi yapı, resmi kimliği tam olarak belirlenemese de, Alaçamlı vatandaşlar için umut ve şifa için dua mekanı olmaya devam ediyor. Mahalle sakinleri, kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için yetkililerin harekete geçmesini istiyor.