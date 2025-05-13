Samsun’un Alaçam ilçesinde, Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde fen ve sosyal bilimler programı sınıfı açıldı.

Yeni açılan sınıfta, fen lisesi müfredatına uygun olarak eğitim verilecek. 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren her yıl sadece 30 öğrenci kabul edilecek ve LGS’de yüzde 10’luk dilime giren öğrenciler burs imkanından faydalanabilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, eğitime verdikleri önemi vurgulayarak, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Kaymakamımız Fatih Kayabaşı ile birlikte ilçemizde eğitimi önceleyen çalışmalar yürüttük. Bu kapsamda fen ve sosyal bilimler programı sınıfının açılmasına vesile olduk" dedi.

Kaymakam Kayabaşı’ndan öğrencilere tebrik

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı da sınıfın açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, sınıfın ilçeye hayırlı olmasını diledi. Başkan Özdemir ve Kaymakam Kayabaşı sınıfı yerinde inceledi, öğretmen ve idarecilerden bilgi aldı.