Akyazı Belediyesi Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısında 18 Eylül 2024 tarihinde Ordu Gülyalı ilçesinde şehit olan Mehmet Fatih Çangır’ın ismi doğup büyüdüğü Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yıldırım Beyazıt Caddesi’ne verildi.

Akyazı Belediyesi’nin 2025 yılının ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan başkanlığında gerçekleştirildi. Bir ilave gündem ile 17 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesinde bir aylık çalışmalarını içeren video gösterimin gerçekleştirildi. Ardından geride kalan yılı değerlendiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “2025 yılında da birlik ve beraberlik içerisinde Akyazı’mız için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Devam eden projeler hakkında konuşan Başkan Soykan, “Akyazı’mızın gözbebeği olacak olan Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projemizde çalışmalarımız tüm hızı ile devam ediyor. Altyapı çalışmaları sürüyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun bir tarafının asfaltını atacağız ve diğer tarafındaki çalışmalarımıza başlayacağız. Yeni bir cadde haline getireceğimiz alan ile ilçe trafiğimizi de rahatlatmış olacağız” diye konuştu. Başkan Soykan Ballıkaya Spor Tesisi Projesi’nde de sona yaklaşıldığını ifade ederek açılışının kısa süre içerisinde yapılacağını söyledi.

Başkan Soykan’ın açıklamalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine başlanırken gündemin 4. Maddesinde alınan karar ile; 18.09.2024 tarihinde Ordu Gülyalı ilçesinde şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’ın ismi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Yıldırım Beyazıt Caddesine verildi. Alınan karardan dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Soykan, “Şehidimizin isminin doğup büyüdüğü caddeye verilmesindeki katkılarından dolayı meclis üyelerimize teşekkür ediyor, İlçemizin evladı, şehidimiz Mehmet Fatih’i rahmetle anıyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun” şeklinde konuştu.