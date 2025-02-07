Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Aktepe Kızak Merkezi’nde 8-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Akyazı Belediyesi 3. Geleneksel Kızak Etkinliğine tüm vatandaşları davet etti.

Akyazı Belediyesinin Aktepe Kızak Merkezi’nde geleneksel olarak düzenlediği Kızak Etkinliği bu sene 8-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlçede etkili olan kar yağışının ardından çocukların ve ailelerinin kar sevincini doyasıya yaşamaları için Cumartesi ve Pazar günleri kızak etkinliği düzenleyeceklerini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Güzlek Mahallemizde bulunan Aktepe Kızak Merkezimizde düzenleyeceğimiz etkinliğe tüm çocuklarımız ve ailelerimiz davetlidir" diye konuştu.

Kızak etkinliği için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Başkan Soykan, "Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz etkinlikte kış mevsiminde ayrı güzel olan Akyazı’mızda çocuklarımızın ve ailelerimizin karın tadını doyasıya çıkaracaklar. Cumartesi ve Pazar günleri 10:00 ile 17:00 saatleri arasında ilçe merkezimizden etkinlik alanına araçlar da kalkacaktır" şeklinde konuştu.