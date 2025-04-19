Akyaka’da düzenlenen bilgilendirme etkinliğinde vatandaşlara siber suçlar ve dijital güvenlik konularında bilgiler verildi. Kars İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, özellikle internet ve sosyal medya kullanımı sırasında karşılaşılabilecek risklere dikkat çekildi.

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Üçpınar köyü orta okulunda Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kars İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 63 vatandaşa yönelik; Siber Farkındalık, Tarım Aletleri Dolandırıcılığı, Yasa Dışı Bahis, Oltalama, Bankacılık Ödeme Sistemlerinde Dolandırıcılık ve Siber Zorbalık, Sosyal Medya Kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekipleri ayrıca vatandaşlara broşür dağıttı, siber dolandırıcılık, kişisel verilerin korunması, sosyal mühendislik saldırıları ve güvenli internet kullanımı konularında detaylı açıklamalarda bulundu.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, son dönemde artan dijital tehditlere karşı daha bilinçli hale geldiklerini belirterek, bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca vatandaşların interneti güvenli bir şekilde kullanabilmeleri adına benzer farkındalık faaliyetlerinin aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.