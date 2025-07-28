Akyaka’da akşam saatlerinde gökyüzü adeta kızıl örtüye büründü. Gün batımıyla birlikte oluşan renk cümbüşü, görsel şölen sundu. Vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak manzarayı ölümsüzleştirdi.

Kars’ın Akyaka ilçesinde gün batımında kartpostal görüntüler ortaya çıktı. Gökyüzünün kızıla bürünmesiyle ile birlikte vatandaşlar, evlerinin önünden hem gökyüzünü izledi, hem de o anları cep telefonuyla kaydetti.

Öte yandan gökyüzünün bu şekilde kızıl renklere bürünmesi; atmosferdeki toz, nem oranı ve güneş ışınlarının kırılma açısıyla ilgili doğal bir olay. Özellikle yaz aylarında, gün batımında güneş ışınlarının yatay gelmesiyle birlikte kızıl tonlar daha belirgin hale geliyor. Bu tür doğa olaylarının özellikle açık havalarda ve gün batımı saatlerinde daha sık gözlemleniyor.