İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), gençler arasında ‘aktif vatandaşlık’ bilincinin artması amacıyla hayata geçirilen 400 bin Euro bütçeli Avrupa Birliği projesinin partneri oldu. 6 farklı ülkeden kurumların yer aldığı özel bir konsorsiyum tarafından yürütülen ‘Aktif Vatandaşlık Pusulası’ adlı proje, 2026 yılının Ağustos ayında tamamlanacak.

Projede, özellikle gençlerin toplumsal sorunlara karşı daha duyarlı olması ve çözüm önerileri sunması için neler yapılması gerektiğine odaklanılacak, yol haritası belirlenecek. 12-18 yaşındaki gençleri merkezine alan proje sonunda, eğitimciler ve öğrenciler için eğitim materyalleri oluşturulacak, el kitapçıkları ve videolar hazırlanacak. Gençlerin ilgisini çekecek etkinlik önerileri de paylaşılacak ve projedeki tüm çıktılar, uluslararası alanda herkesin erişimine açık olacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) Müdürü Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk ve Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Yürekli, araştırma ve geliştirme sürecinde aktif rol alarak projeye katkı sağlayacak. Belçika, Çekya, Yunanistan, Hollanda ve İspanya’daki çeşitli kurumlar da projede yer alacak.

"Gençlerde bilinç oluşmalı"

‘Aktif vatandaşlık’ kavramının son dönemde Avrupa’da önemini artırdığını ifade eden Prof. Dr. Ertürk, "Aktif vatandaşlık; toplumsal sorunlara çözüm üretmek, insanlığa ve ülke geneline katkı sağlamak gibi pek çok kavramı bünyesinde barındırıyor. Bireylerin, içinde yaşadıkları kent ya da ülke sorunlarını belirlemesi, bunlarla ilgili fikirler üretmesi, aktif vatandaşlığın temel özellikleri arasında yer alıyor. Özellikle formal eğitimin ilk yıllarından itibaren aktif vatandaşlık konusunda gençlerdeki bilinci ve girişkenliği artırmak oldukça önemli. Çünkü bugünün gençleri, yarının yetişkin bireyleri ve ebeveynleri olacak. Gençler, yaşadıkları toplumdan kendini soyutlamamalı; fikirlerini söylemekten, katılımcı bir anlayışla hareket etmekten vazgeçmemeli. Biz, gelecek yıllarda toplumdaki bireylerin ‘aktif’ birer vatandaş olmasını istiyorsak, bu bilinci mutlaka gençlerimize vermek zorundayız. Projemiz de bunu kapsıyor ve hedefliyor. Avrupa Birliği destekli bu proje, 6 farklı ülkeden kurumların bir araya gelerek yol haritası oluşturması açısından oldukça değerli" ifadelerini kullandı.

"Pusula hazırlayacağız"

Prof. Dr. Aynur Yürekli ise, proje kapsamında diğer ülkelerdeki partnerlerle yüz yüze ve çevrim içi platformlarda sıklıkla bir araya geleceklerini belirterek ‘ortak akıl’ vurgusu yaptı. Yapılacak çalışmalara ilişkin detayları paylaşan Prof. Dr. Yürekli, "Aktif vatandaşlık konusunda öğrencilerin ve öğretmenlerin farkındalığını artırmalıyız. Bunun için de bir pusulaya ihtiyacımız var. 12-18 yaş aralığındaki gençler için öğrenme faaliyetleri nasıl tasarlanmalı? Hangi materyaller hazırlanmalı? Bu konu nasıl ilgi ve dikkat çekici hale getirilmeli? Hangi stratejiler belirlenmeli? Mutlaka en iyi cevabı bulmamız gereken bu tarz sorular var. Tüm bunlar üzerine detaylıca düşünüp bu unsurları karara bağladıktan sonra adımlarımızı atacağız. Gençlerimizi merkeze alacağız; onların hayat boyu ‘aktif vatandaşlık’ bilinciyle toplumda yer almasını sağlamak için yapılması gerekenleri tek tek belirleyeceğiz. Aktif vatandaşlık konusunda, bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmalara da ışık tutacak çok değerli sonuçlar çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.