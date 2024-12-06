Antalya’nın Aksu ilçesinde bulunan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bir ilke imza attı. Avrupa’nın havacılık alanında eğitim veren 7 okuldan 13 temsilciyi bir araya getirerek konsorsiyum imzaladı.

2016 yılında kurulan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ‘Avrupa Havacılık okul ve kurumları arasında iş birliği oluşturma’ toplantısına ev sahipliği yaptı. Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşen toplantıya, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Durmuş Can, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Sivil havacılık firma yetkilileri ve Fransa, Almanya, Portekiz, Romanya, Sırbistan ve İtalya’dan 13 okul temsilcisi katıldı. Toplantıda konuşmacılar sivil havacılığın önemine değinerek ülkemizde ki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Toplantı sonrası katılımcılarla günün anısına pasta kesildi.

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerinin bu işbirliği sonucu staj ve beceri eğitimlerini Avrupa’da devam ettireceklerini ifade eden Okul Müdürü Haldun Çevik, Havacılığın duayenleri ve Avrupa’dan gelen misafirlerimizle bir konsorsiyuma imza atmış olduk” dedi.

Aksu Uçak okulu adına tarihi bir güne imza attıklarını belirten Çevik, “Bugün ülkemiz olarak Antalya’mız ve en önemlisi de Aksu’muz adına çok gururlu bir günü yaşıyoruz. 8 yılın verdiği emek, ekip çalışmasının sonucunda Avrupa havacılık okullarını okulumuzda ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Artık öğrencilerimizin staj ve beceri eğitimleri Avrupa’da devam edecek. Havacılığın duayenleri ve Avrupa’dan gelen misafirlerimizle bir konsorsiyuma imza atmış olduk” şeklinde konuştu.

Çevik, “Aksu uçak lisesinin öğrencileri Avrupa’ya gidecek Avrupa’da ki havacılık akademileri ülkemizde Aksu’da ki okulumuzda staj ve beceri eğitimi yapacak. Bu sayede gelişen ve dünyada söz sahibi havacılığımızın nitelikli ve nicelikle uçak teknisyenlerinin artık Aksu uçak bakım okulunda eğitimlerine devam edecekler ve iş istihdam durumunda da önleri açılmış olacak” diye belirtti.

Türkiye’nin yüz akı olmaya gayret edeceklerini kaydeden Çevik, “Bu çalışmalarımız devam edecek sadece bahçesinde Boeing olan uçak okulu olarak değil, projeleriyle Avrupa’da ki iş birlikleriyle komple takım projeleriyle Türkiye’nin yüz akı olmaya devam edecek” dedi.

Staj eğitimlerinin 2025 yazında başlayacağını ifade eden Çevik, “Toplantıya 7 ülke 13 okul temsilcileri katıldı. Bunların içinde havacılık kademeleri ve havacılık harp okulları da var. Bu yaz itibariyle staj ve beceri eğitimlerini başlatıyoruz. Öğretmen ve öğrenci hareketliliği karşılıklı kültürel geziler, havacılık ile ilgili eğitimler, iş başı eğitimi aynı zamanda öğretmen eğitimleri, bunun yanında yaz aylarında 30 günlük iş başı staj ve beceri eğitimlerini kapsıyor. Ülkemizde ilk defa dedik. Çünkü sadece hava limanında değil, Avrupa’da ki 7 ülkenin havalimanı ve okullarında 30 günlük stajlara gidecek öğrencilerimiz. Planlamamız 2025 yazı ve 2026 şubat tatilinde başlatmak. Bizlere destek olan her birime çok teşekkür ediyoruz. Daha büyük başarılara ülkemiz imza atacak” diye konuştu.