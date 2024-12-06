Avrupa Birliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Giresun Belediyesi tarafından finanse edilen Atık Su Arıtma Tesisi Projesi test aşamalarına geçti.

Toplam maliyeti 22 milyon Euro olan projede, Avrupa Birliği’nin katkısı yüzde 77, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yüzde 9, Giresun Belediyesi’nin ise yüzde 14 oranında payı bulunuyor. Giresun’un altyapı ve atık su arıtma sorunlarını köklü bir şekilde çözüme kavuşturacak tesis, test aşamalarının tamamlanmasının ardından yakın zamanda Giresun Belediyesi’ne teslim edilerek faaliyete geçeceği belirtildi.

Batlama yolu girişine inşa edilen tesisle ilgili bilgi veren Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, son teknolojiye sahip sistemleriyle Türkiye’de bir ilk olarak kendi elektriğini üretme kapasitesine de sahip olacağını söyledi.

Başkan Köse, “Proje arıtma tesisi ve kanal toplama sistemi olarak iki koldan yürütülmüştü. Ayrıca kendi elektriğini üretme kapasitesine sahip tesisin test aşamalarına geçilmesi sevindirici. Şehrimizin en büyük sorunlarından birini çözüme kavuşturuyoruz. Atık Su Arıtma Tesisi, kanalizasyon sorununu ortadan kaldırarak çevremizi temizleyecek. Ayrıca, bu tesisle birlikte plajımızın mavi bayrak almaya hak kazanacağını ve gururla bayrağımızı asacağımızı düşünüyorum. Projeye emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.