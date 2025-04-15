Konya’nın Akşehir ilçesinde faaliyet gösteren döner satış işletmeleri denetlendi.

Son günlerde tavuk döner kaynaklı gıda zehirlenmesi vakalarının artması üzerine Akşehir’de tavuk döner satan işletmelere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Hem halk sağlığını korumak hem de güvenilir gıda teminini sağlamak amacıyla kontroller gerçekleştiriliyor. Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle tavuk dönerin hazırlanması, muhafaza edilmesi ve sunum aşamaları detaylı biçimde kontrol ediliyor. Hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, etin uygun sıcaklıkta saklanıp saklanmadığı gibi kritik noktalar denetimlerin odağında yer alıyor. Yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığı, ürünlerin saklama şartları, son kullanma tarihleri ve genel gıda güvenliği gibi pek çok kriter titizlikle incelendi. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden herhangi bir duruma kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurgularken, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını belirtti. Denetimlerin düzenli aralıklarla süreceğini belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlara da tavuk döner tüketiminde dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.