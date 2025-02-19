Aksaray’da uyuşturucu suçundan aranan şahıs, JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, "Uyuşturucu madde satın almak, kullanmak" suçundan 2 aydır aranan ve hakkında 9 yıl 9 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şahsın izini sürdü. Ekipler şahsın Aksaray merkezde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese yapılan operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 6 gram metamfetamin, 6 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.