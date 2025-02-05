Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Kaputaş Yaylası’nda etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, doğadaki yaban hayatını da etkilerken, soğuktan korunmak isteyen tilkiler, müstakil evin bahçesindeki saman balyalarının içerisine yuvalandı.

Çevrede etkili olan kar yağışı ve soğuk havaların etkisiyle soğuktan korunmak isteyen tilkiler yayladaki yerleşim alanına girdi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan yayla halkının bahçelerine kadar gelen tilkiler burada soğuktan korunmak için saman balyalarının arasına yuva yaptı. Hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için saman balyalarını almak üzere depoya giden vatandaşlar tilkilerle karşılaştı. Tilki sayısının fazla olması nedeniyle müdahale edemeyen vatandaşlar tilkileri izleyerek kovalamaya çalıştı. Tilkilerin saman balyaları arasında ve bahçede gezmeleri de vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.