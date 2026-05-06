Aksaray'da hava sıcaklıklarının artmasıyla trafikte yoğunlaşan motosikletlere yönelik geniş çaplı denetim ve uygulamalar yapılıyor. Kuralsız motosiklet ve sürücüler trafikten men edilirken, kask, eldiven ve ehliyetsiz sürücülere geçit verilmiyor.

Hava sıcaklıklarının yükseldiği Aksaray'da motosikletler de trafikte yoğunluk göstermeye başladı. Motosiklet sayısının her geçen gün arttığı şehirde meydana gelebilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, gece gündüz olmak üzere kent genelinde motosikletlere yönelik geniş çaplı denetim ve uygulama başlattı. Birçok kavşak ve caddede görev alan trafik ekipleri kuryeler başta olmak üzere tüm motosikletleri tek tek durdurarak kontrolden geçiriyor. Motosikletin plaka sorgulamasından sürücü ehliyet, ruhsat, sigorta, muayene, kask, eldiven ve ticari çanta belgesine kadar tüm detayları inceleyen trafik ekipleri, abart egzozlara yönelikte birçok kontrol yapıyor. Kuralsız motosiklet ve sürücülerine geçit vermeyen ekipler, yaptıkları uygulamalarla birlikte birçok olumsuzluğunda önüne geçiyor. Belgesi eksik olan ve kurallara uymayan motosikletler trafikten men edilerek otoparka çektiriliyor. Trafik şubesi ekipleri, uygulamaların aralıksız devam edeceğini aktardı.