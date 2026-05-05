Aksaray'da 8 ay önce kafasına dayadığı tabanca ile 7 saat süren çalışmaya rağmen ikna edilemeyen ve arkadaşının anlık müdahalesiyle elindeki tabanca alınarak kurtarılan vatandaş, dün gece yarısı oto sanayide bir dükkanda kafasına ateş ederek intihar etti.

İntihara teşebbüs olayı, 8 ay önce 2 Ekim 2025 tarihinde Aksaray'ın merkeze bağlı Gücünkaya köyü Mamasın Barajı yakınlarındaki boş arazide yaşanmıştı. Latif Gümüşsoy (35), girdiği bunalım sonucu eline geçirdiği tabancayla aracına binerek Mamasın Barajı çevresine gitmiş, burada arkadaşlarını arayıp intihar edeceğini söylemesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. İhbar üzerine araç ve şahıs Mamasın Barajında bulundu. Olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin saatlerce süren ikna çalışması sonuç vermezken, şahsın arkadaşları da olay yerine çağırıldı. Arkadaşlarının da gelmesiyle ikna çalışmaları yeniden başlarken, 7 saat boyunca ikna edilemeyen Latif Gümüşsoy'un intihar girişimi arkadaşının bir anlık müdahalesi ile tabancayı almasıyla son bulmuştu.

8 ay sonra gece yarısından sonra Bahçesaray Mahallesi Oto Sanayi K-3 Blokta bulunan dükkanda bunalıma giren Latif Gümüşsoy, tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.