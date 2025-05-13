2025 Silk Road Rallisi çerçevesinde Aksaray’a gelen yabancı ralliciler sıcak hava balonuna otomobili bağlayıp uçurdular.

Silk Road 2025 çerçevesinde Türkiye rotasında ilerleyen uluslararası ralli grubu, Aksaray etabına geldiğinde sadece hızlarıyla değil gösterileriyle de dikkat çekti. Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Beli Sırma köyünde kamp yapan ekip, alışılmışın dışında bir etkinliğe imza attı. Otomobili sıcak hava balonuna bağlayan ralliciler otomobili uçurdu.

Adrenalin tutkunu ralliciler tarafından organize edilen gösteride bir otomobil özel kayış ve halat sistemleriyle sıcak hava balonunun sepetine bağlandı. Balonun havalanmasıyla birlikte araç da balonla birlikte havalandı. Dakikalarca havada kalan otomobil daha sonra güvenli bir şekilde yere indirildi. Ralli yetkilileri bu gösterinin rotaya dikkat çekmek ve Türkiye’nin doğal güzelliklerini dünya kamuoyuna tanıtmak amacıyla yapıldığını belirtti.