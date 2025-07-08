Mersin’de 2 bin 400 kilometrelik dağıtım şebekesiyle 270 binden fazla aboneyi doğal gaz konfor ve ekonomisiyle buluşturan Aksa Çukurova Doğalgaz, Silifke ilçesindeki faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’u makamında ziyaret ederek gerçekleştirmekte oldukları işletme faaliyetleri ile kesintisiz gaz arzına yönelik çalışmalarına yönelik detayları aktaran Aksa Çukurova Doğalgaz Mersin Bölge Müdürü Tufan Duman, ilçede doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması için geçtiğimiz günlerde altyapı montaj çalışmalarına başladıklarını belirterek, 2025 yılı içerisinde yürütecekleri yatırım faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktardı.

Silifke’de Doğal gaz Altyapı Montaj Çalışmaları Devam Ediyor

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un makamında gerçekleşen ziyarette şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aktaran Duman, iki yıl önce doğal gaz ile buluşan Silifke’de yaklaşık 160 milyon TL tutarındaki yatırım ile 45 kilometrenin üzerinde şebeke montajı tamamladıklarını ve ilçede şu anda 11 bin adet meskene ekonomik, çevreci ve konforlu yakıt doğal gazı ulaştırdıklarını ifade etti.

İlçede altyapı montaj çalışmalarının yeniden başladığının müjdesini veren Duman, “Güncel ekonomik parametrelerde diğer farklı alternatiflere göre daha da avantajlı hale gelen doğal gaz kullanımının daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2025 yılı Silifke Doğalgaz Dağıtım Projesi doğrultusunda bu yıl içerisinde Gazi, Göksu, Sarıcalar ve Sayağzı mahallelerinde doğal gaz altyapısı olmayan sokaklarda yatırım yaparak 3 bin 100 meskeni daha doğal gazın konforu ve ekonomisiyle buluşturacağız” dedi. Yatırım planlamalarını vatandaşlardan gelen talepler ve ön abonelik başvuruları doğrultusunda oluşturduklarını vurgulayan Duman, doğal gaz kullanmak isteyen Silifkeli vatandaşları doğal gazın avantajları ve doğal gaza geçiş süreçleri hakkında bilgi alıp ön abonelik başvurularını yapmak üzere Sayağzı Mahallesi’nde bulunan Şehir Giriş İstasyonu içerisindeki müşteri hizmet ofisine davet etti.

Konutlar için cazip tesisat dönüşüm kampanyaları

Doğal gazın daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla sertifikalı tesisat firmalarıyla Çukurova bölgesine özel sabit fiyat avantajı sunan iki güncel tesisat dönüşüm kampanyası oluşturduklarına dikkat çeken Duman, “Vatandaşlarımız, Mutfakta Doğal Gaz Dönüşümü kampanyası ile 6 ay boyunca her ay 2.700 TL taksit ile yalnıza mutfakta doğal gaz dönüşümlerini gerçekleştirip yemeklerini tüpe göre 6.5 kat daha ekonomik pişirebilir. Vatandaşlarımız ayrıca, Doğal Gazlı Isıtıcı ve Mutfak Tesisatı Dönüşüm Kampanyası’ndan da yararlanarak 6 ay boyunca her ay KDV dahil 5.700 TL ödeyerek hem konforlu ısınmanın hem de ‘Tüp bitti, yemek yarıda kaldı’ derdi olmadan mutfak keyfini çıkarabilir” diye konuştu.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların dönüşüm işlemlerini yalnızca kampanyaya katılan sertifikalı tesisat firmalarından yapabileceklerini belirten Duman, firma listesi ve başvuru koşullarına ise www.aksadogalgaz.com.tr adresinden veya Aksa Doğalgaz ofislerinden ulaşılabileceğini aktardı.

Aksa Doğalgaz Hakkında

Faaliyet alanında yer alan 29 il merkezi, 337 ilçe ve beldede yaklaşık 21,6 milyon nüfusa, 9 milyon potansiyel aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi konumunda bulunmaktadır. Yatırımlarını “Şehirler Doğal Gazla Nefes Alıyor” sloganıyla Türkiye’nin her yerine hızla ulaştırmayı amaçlayan Aksa Doğalgaz, genişleyen dağıtım bölgelerine yönelik yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürmektedir.