Efes Selçuk Belediyesi Akıncılar Huzurevi sakinleri, İzmir İl Eğitim Müdürlüğü’nün “İyilik Gönüllüleri” projesi kapsamında Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri ile bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü’nde öğrenim gören 8 öğrenci ve Efes Selçuk Belediyesi Akıncılar Huzurevi’nde yaşamını sürdüren 2 tecrübelinin yer aldığı iki grup oluşturularak yemek yarışması düzenlendi. Gençler ve huzurevi sakinleri yardımlaşarak birlikte yemek yapmanın keyfini çıkardı.

Genç aşçılardan ve huzurevi sakinlerinden oluşturulan bir grup doğu bölgesinin yöresel lezzetlerinden olan Meftune Yemeği ve bulgur pilavı yaparken, bir diğer grup hazırladıkları tas kebabı ve pirinç pilavı yemeklerini jüri üyelerinin beğenisine sundu. Öğrenciler ve huzurevi sakinlerinin birlikte keyif alarak yaptığı yemekler, aralarında Efes Selçuk Belediyesi Siyasi Başkan Yardımcısı Erhan Güzel’in de yer aldığı jüri üyelerinden tam not aldı. Jüri üyeleri, yapılan yemeklerin tadına bakarak lezzet, sunum, yaratıcılık ve pişmişlik kriterlerine göre puanlama yaptı.

ERHAN GÜZEL; “HEYECANLARINI GÖZLERİNDE GÖREBİLİYORUM”

Jüri koltuğunda yer alan Efes Selçuk Belediyesi Siyasi Başkan Yardımcısı Erhan Güzel; “Harika bir projede Efes Selçuk Belediyesi Akıncılar Huzurevi sakinleri ve geleceğin birbirinden yetenekli aşçı adayları bir araya geldi. Birlikte uyum içerisinde yardımlaşarak çalışıp yaptıkları yemekleri sundular. Her birinin heyecanını ve mutluluğunu gözlerinde görebiliyorum. Hem gençlerimizin hem yaş almış tecrübelilerimizin bir arada, bu güzel ortamda paylaşımda bulunmalarının onları son derece motive ettiğine inanıyorum. Yemekte emeği ve tuzu olan tecrübelilerimizi ve pırıl pırıl gençlerimizi kutluyorum” dedi.

AKINCILAR HUZUREVİ SAKİNLERİ GENÇLERLE BULUŞTU

Huzurevi sakinlerinin bu etkinlikte yer almaktan son derece mutlu olduklarını aktaran Akıncılar Huzurevi’nde görevli Hemşire Didem Çelikel; “Gençleri ve huzurevi sakinlerimizi birlikte bu güzel organizasyonda buluşturduk. Şuan mutfakta huzurevi sakinlerimizden Hüseyin amca ve Fettah amca yemek yapıyorlar. Bizde onlara destek olmak için burada toplandık. Tadım da yapacağız. Bu etkinliğe gelen tüm huzurevi sakinlerimiz de çok mutlu oldu. Gençlerle bir araya gelmekten, bu etkinlikte yer almaktan son derece memnunlar. Bu gibi etkinliklerinde daha sık olması bizi mutlu eder. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ BİLİNÇLİ”

İyilik Gönüllüleri Projesi kapsamında gençlerle birlikte yemek yaparak yarışmaya katılan Akıncılar Huzurevi sakini Hüseyin İnan; “Günümüz gayet güzel geçiyor. Gençlerle beraber olmak, onlara bir şeyler öğretmek bizim için onurdur. Bugün tas kebabı yapacağım. Gençlerle birlikte kolektif olarak çalışınca daha da bilgilenecekler, bu yüzden mutluyum. Gençlerimiz, öğrencilerimiz bilinçli. Ne yaptıklarını, nasıl yemek yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bize de yardımcı oluyorlar. Gençlerimize mesleklerini severek ve topluma hizmet ederek yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

YEMEK YARIŞMASINDA YÖRESEL LEZZETLER

Yemek yarışmasına katılarak kendi yöresine ait yemeği jüri üyelerinin beğenisine sunan huzurevi sakini Fettah Elmas; “Meftune yemeği yani Diyarbakır’a ait bir yemek yapıyorum. Ben Akıncılar Huzurevi sakiniyim. Kendi yöreme ait olan patlıcanlı, etli, bol sumaklı Meftune yemeği yapmak için geldim. Sağ olsun gençlerimiz de bana yardım ettiler. Buradaki gençlerle tanışmak, birlikte yemek yapmak mutluluk verici. Bu projeyi hayata geçiren herkese ve öğrencilerimize yardımlarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Yarışmaya katılan dostlarına destek olmak için etkinliğe katıldıklarını aktaran huzurevi sakini Kamile İltuş; “Ben bir huzurevi sakiniyim. Bugün arkadaşlarıma destek için geldim. Günümüz çok güzel geçiyor. Buraya geldiğimize memnun oldum. Çok güzel yemekler yapıyorlar biz de tadına bakacağız. Teşekkür ediyorum. Gençler bizim geleceğimiz. Onlarla bir araya gelmekten mutluyum” dedi.