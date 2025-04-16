Kocaeli’de "2025 Yılı İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli mısır tohumu ve 15-15-15 gübresi desteği sağlanıyor. Ürünler, çiftçilere belirlenen dağıtım merkezlerinde teslim ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin gelir düzeyini artırılması ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mazot, gübre, tohum, meyve fidanı, doğal salma yumurta tavukçuluğu, modern sera desteği başta olmak üzere hayata geçirdiği onlarca proje ile üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında yaklaşık bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 700 ton 15-15-15 gübresi ile 70 ton (4800 paket) dane mısır ve silajlık mısır tohumu desteği veriliyor. Proje doğrultusunda, Kocaeli genelinde yaklaşık 36 bin dekar mısır tarlasının desteklenmesi hedefleniyor. Dağıtımlar, 18 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek.

"Destekler bize çok faydalı oluyor"

Kandıra İncecik Mahallesi’nde yaşayan Recep Şahin verilen destekler ile ilgili olarak, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerden yararlanarak gübrelerimizi almaya geldik. Bu zamana kadar yararlandığımız bütün desteklerden dolayı büyükşehir belediye başkanından Allah razı olsun. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin. Fındık, mazot, gübre desteğinden hepsinden faydalandık. Destekler bize çok faydalı oluyor. Dışarda gübrenin torbası 900-1000 lira arasında değişiyor. Belediyemiz bize yarı fiyatına veriyor. Allah razı olsun Tahir başkanımızdan. Her zaman bizim yanımızda olmuştur. Desteklerinin devamını diliyoruz" dedi.

"Ben her sene mısır tohumu desteğinden yararlanıyorum"

Mazot, gübre ve tohum gibi birçok destekten memnun olduklarını dile getiren Kandıra Akbal Mahallesi sakinlerinden Ersin Candan, "Ben her sene mısır tohumu desteğinden yararlanıyorum. Sulamasını ve bakımını düzgün yaptıktan sonra 3 metre boy yapıyor mısırlar. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Tahir başkanımıza sonsuz teşekkürlerimiz sunarım. Allah, yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı.