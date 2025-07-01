Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen Midi Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda yarı finale kadar yükselme başarısı gösteren Akhisar Gençlik ve Spor Kulübü, Türk voleyboluna damga vurmaya devam ediyor.

Gruptan ikinci olarak çıkan Akhisar temsilcisi, son 16 ve çeyrek final maçlarında rakiplerini 3-1’lik skorlarla geçerek yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Yarı finalde güçlü rakibi Fenerbahçe’ye karşı verdiği mücadeleyle dikkatleri üzerine çeken Manisa temsilcisi, karşılaşmayı 3-0 kaybetmesine rağmen moralini hiç bozmadı. 3’üncülük ve 4’üncülük maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a 3-1’lik skorla mağlup olan Akhisar’ın Efeleri, 32 takımın yer aldığı şampiyonada Türkiye 4’üncüsü olma başarısı gösterdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Antrenörü Rıdvan Hacıoğlu’nun liderliğinde kurulan bu genç ve dinamik takım, sadece bir başarıya imza atmakla kalmadı; altyapı çalışmalarının ve disiplinli spor anlayışının meyvesini de topladı.

Sahada gösterdikleri azim, takım ruhu ve yüksek mücadele gücüyle örnek teşkil eden bu özel ekip, Akhisar’da parlayan voleybolun geleceği olarak Türk sporuna umut verdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Akhisar Gençlik ve Spor Kulübümüzün bu büyük başarısı, ilimiz sporunun geldiği noktayı göstermesi açısından çok değerli. Genç sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Onlarla gurur duyuyoruz." dedi.