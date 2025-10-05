Akdeniz Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli yol ve sokaklar sunmak, ulaşımda yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla uzak, yakın demeden ihtiyaç duyan her mahallede asfalt kaplama, kaldırım, karo ve kilit taşı yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hazırladıkları plan ve program çerçevesinde Yukarı Burhan, Karacailyas, Şakir Gülmen ve Iğdır mahallelerinin sokaklarında sathi kaplama ile yenileme çalışmaları başlattı. Karacailyas, Evren ve Emek mahallelerinin muhtelif sokaklarında asfalt yama çalışması yapan ekipler, Yeni Mahalle’de kaldırım bazalt taşı tamiratı ve döşemesi gerçekleştirdi, Çilek Mahallesi’nde ise bordür döşeme çalışmalarına başladı.

Gündoğdu Mahallesi’nin farklı sokaklarında asfalt yama serimi için çalışma başlatan ekipler; Üç Ocak Mahallesi’nde bulunan Seyfi Ali Türkoğlu Stadı civarında da kaldırım ve karo tadilatı yaptı.

Öte yandan, kimi mahallelerde yol ve sokaklara hız kesici kasis montajı da yapan ekipler, böylelikle yayaların güvenliğini de sağlıyor. Bu kapsamda ekipler; Çilek, Evren ve Şakir Gülmen mahallelerinin, insan ve araç yoğunluğu yaşanan sokaklarında kasis montajlarını tamamladı.