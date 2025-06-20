Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sıcak havalardan kaçan vatandaşların serinlemek, dinlenip temiz nefes almak veya ailecek piknik yapmak için ziyaret ettiği park ve yeşil alanlara yönelik bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, hazırladıkları plan ve program kapsamında eksiği olan ya da zarar gören tüm park, yeşil alanlar ile spor sahalarında yenileme, bakım ve temizlik hizmeti sunuyor.

"Parklarımızı daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Yaz aylarında vatandaşlarımızın nefes aldığı park ve yeşil alanlarımızı hem estetik açıdan güzelleştiriyor hem de daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelindeki tüm parklarımızda tespit ettikleri eksikleri hızlıca gideriyor; oyun grupları, spor sahaları, oturma alanları ve aydınlatmalar yenileniyor. Ayrıca çevre düzenlemeleriyle vatandaşlarımızın doğayla iç içe, huzurlu vakit geçirmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Şener, Akdeniz’in her köşesinde yaşayan vatandaşların eşit hizmet alması için çalıştıklarını vurgulayarak, "Amacımız; çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, gençlerimizin spor yapabileceği ve ailelerin huzur içinde vakit geçirebileceği alanları artırmak ve iyileştirmek. Bu doğrultuda bakım ve yenileme çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

Parklarda yenileme, budama ve temizlik sürecek

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yanı sıra Adanalıoğlu, Adanalıoğlu Limonlu, Huzurkent Adnan Menderes ile Bahşiş, Kazanlı Cumhuriyet, Toroslar, Demirhisar, Karaduvar, İhsaniye ve Hamidiye mahallelerinde bulunan birçok park ve yeşil alanda da temizlik, yenileme, budama ve çim biçme çalışmaları yaptı.

Ekiplerin, hazırladıkları plan ve program kapsamında uzak yakın demeden, hiçbir ayırım yapmadan eksiği olan tüm park, yeşil alan ve spor sahalarında gerekli hizmet ve çalışmaları sunmaya devam edeceği bildirildi.