Mersin’de hobi amaçlı balık tutmak için tekneyle denize açılan Kuyanay, unutulmaz bir an yaşadı. Kıyıdan yaklaşık 3 mil açıldıkları sırada denizin üzerinde beliren yunus sürüsü, suyun üzerinde art arda zıplayarak adeta görsel şölen sundu. O anlara tanıklık eden Kuyanay, cep telefonuyla o anları da kayda aldı.

Denizde karşılaştığı manzarayı hayatının en heyecan verici anlarından biri olarak nitelendiren Kuyanay, "Dün denizde çok güzel bir ana şahit oldum. Karşımızda birden yunuslar belirdi. O an gerçekten tarifsiz bir heyecandı. Kameramla bu anı yakaladım ve izlerken halen bu mutluluğu yaşıyorum" dedi.